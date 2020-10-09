В столкновении на МКАД грузовика и такси пострадали три человека

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Автомобиль такси и грузовик MAN столкнулись на 9-м километре МКАД. В аварии на кольцевой автодороге получили травмы различной степени тяжести три человека.

Одного из них врачи отвезли в ближайшую больницу с черепно-мозговой травмой, сообщает РЕН ТВ.

Также отмечается, что, по предварительным данным, во время ДТП была повреждена АЗС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что столичная Госавтоинспекция назвала три самые аварийно-опасные трассы Москвы. В перечень вошли МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект. Лидером по числу погибших в авариях стал МКАД, где за восемь месяцев жертвами ДТП стали 53 человека. За аналогичный период 2019 года на этой магистрали погибли 47 человек.