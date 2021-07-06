В Сети появилось видео с места крушения Ан-26

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Самолёт Ан-26 при посадке в Палане ударился о сопку Пятибратка. Все, кто находился на борту воздушного судна, погибли. Пятый канал опубликовал видео с места крушения.

На кадрах, снятых с вертолёта, видна скала с большим чёрным пятном, а также лежащие на склоне обломки самолёта.

Aн-26 компании «Камчатские авиалинии» совершал рейс Петропавловск-Камчатский — Палaна. Судно перестало выходить на связь 6 июля незадолго до посадки. На его борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе два ребёнка.

Спасатели пока не нашли тел погибших. Из-за наступления темноты поиски были приостановлены.

Следствие рассматривает несколько версий крушения Ан-26: ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.