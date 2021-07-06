Спасатели не нашли тел погибших на месте крушения Ан-26

Спасатели пока не нашли тел погибших на месте крушения самолёта Ан-26 на Камчатке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя правительства региона.

Нет, [тела пока не нашли], — сказал представитель.

Уточняется, что поиски на текущий момент приостановлены из-за наступления темноты. Утром спасатели снова отправятся в район крушения, где продолжат искать обломки самолёта.

Aн-26 компании «Камчатские авиалинии» совершал рейс Петропавловск-Камчатский — Палaна. Судно перестало выходить на связь 6 июля незадолго до посадки. На его борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в числе которых глава администрации Палaны Ольга Мохирeва. По предварительным данным, все находившиеся на борту люди погибли.