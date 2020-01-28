https://static.news.ru/photo/c54577de-41df-11ea-997d-fa163e074e61_660.jpg Фото: samara.sledcom.ru

В Самарской области депутат Думы города Чапаевска подозревается в организации заказного убийства своего супруга. На преступление 44-летняя женщина пошла ради наживы.

Как отметили в региональном управлении СК, для осуществления плана женщина обратилась к своей знакомой. 20 января, находясь в кафе, они предложили совершить убийство мужчине по имени «Дмитрий». В качестве вознаграждения злоумышленницы пообещали ему 400 тысяч рублей и передали информацию о работе предполагаемой жертвы, месте его проживания. 27 января они были задержаны при передаче ему денег. Показания депутат и её подруга давать отказались.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев убит вместе с супругой в Зерноградском районе.