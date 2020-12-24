В Самаре сын-инвалид прожил с трупом матери больше года

https://static.news.ru/photo/d05407de-4621-11eb-b168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Труп пожилой женщины, которая умерла ещё в августе 2019 года, обнаружен в квартире, где проживал её сын-инвалид. Находка была сделана в Самаре в одном из домов на улице Свободы.

О находке в полицию сообщил знакомый сына, которого тот позвал в гости для распития спиртных напитков, сообщает ГТРК «Самара». Инцидентом заинтересовалось региональное следственное управление СК, сотрудники которого по данному факту проводят проверку.

По словам сына, у него не было денег для организации похорон. Он завернул тело в ковёр и положил его в комнате, где оно и пролежало 16 месяцев.

Как писал NEWS.ru, в деревне Деме Чишминского района Башкирии женщина перелезала через забор и застряла. К утру она замёрзла насмерть.

Остывший труп женщины был обнаружен только утром. Местные жители утверждают, что вечером же было темно и застрявшую в заборе никто не заметил. По факту гибели женщины проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.