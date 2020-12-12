В Башкирии женщина замёрзла насмерть, застряв в заборе

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В деревне Деме Чишминского района Башкирии женщина перелезала через забор и застряла. К утру она замёрзла насмерть.

Остывший труп женщины был обнаружен только утром. Местные жители утверждают, что вечером же было темно, и застрявшую в заборе никто не заметил, сообщает РЕН ТВ.

По факту гибели женщины проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проведен осмотр места происшествия. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено, информирует «Уфа 1».

Ранее сообщалось, что в Якутии двое молодых людей замёрзли в автомобиле с повреждённым радиатором. Ночью термометр показывал 50 градусов мороза.

Инцидент произошёл ночью 5 декабря в 120 км от села Томтор Оймяконского района. К моменту обнаружения машины один из мужчин умер, второго госпитализировали с признаками обморожения. Пострадавшие планировали добраться из Якутска в Магадан. В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как писал NEWS.ru, в Хабаровском крае семимесячный ребёнок замёрз насмерть. Мать оставила коляску с ним на балконе на пять часов, чтобы тот поспал, а когда вернулась за ним, он был уже мёртв.