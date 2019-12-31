Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека погибли в аварии с участием легкового автомобиля и грузовика на автодороге Новошахтинск — Майский в Ростовской области 1 января.

ДТП произошло в 07:22 по московскому времени на 890-м километре автодороги Новошахтинск — Майский.

Водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. После чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, — говорится в сообщении ГИБДД по области.

В результате аварии погибли водитель и пассажирка ВАЗ-2106.

Ранее NEWS.ru писал, что легковой автомобиль врезался в столб освещения в Курортном районе Санкт-Петербурга. По данным регионального отдела пропаганды УГИБДД, наезд на опору произошёл в посёлке Смолячково. За рулём машины находился 20-летний водитель. В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров. Всех их доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

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