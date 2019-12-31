Два человека погибли в аварии с участием легкового автомобиля и грузовика на автодороге Новошахтинск — Майский в Ростовской области 1 января.
ДТП произошло в 07:22 по московскому времени на 890-м километре автодороги Новошахтинск — Майский.
Водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. После чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, — говорится в сообщении ГИБДД по области.
В результате аварии погибли водитель и пассажирка ВАЗ-2106.
Ранее NEWS.ru писал, что легковой автомобиль
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