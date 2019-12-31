https://static.news.ru/photo/e841abd6-2c8b-11ea-96a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека погибли в аварии с участием легкового автомобиля и грузовика на автодороге Новошахтинск — Майский в Ростовской области 1 января.

ДТП произошло в 07:22 по московскому времени на 890-м километре автодороги Новошахтинск — Майский.

Водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. После чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, — говорится в сообщении ГИБДД по области.

В результате аварии погибли водитель и пассажирка ВАЗ-2106.