https://static.news.ru/photo/7eb0a88e-2c72-11ea-bccf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легковой автомобиль врезался в столб освещения в Курортном районе Санкт-Петербурга.

По данным регионального отдела пропаганды УГИБДД, наезд на опору произошёл примерно в 06:15 в посёлке Смолячково. За рулём машины находился 20-летний водитель.

В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров. Всех их доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что певица Рита Дакота попала в аварию с автобусом, когда ехала на такси в салон красоты. По словам исполнительницы, она даже не поняла, что случилось, только почувствовала боль в спине и шее.