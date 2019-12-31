Легковой автомобиль врезался в столб освещения в Курортном районе Санкт-Петербурга.
По данным регионального отдела пропаганды УГИБДД, наезд на опору произошёл примерно в 06:15 в посёлке Смолячково. За рулём машины находился 20-летний водитель.
В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров. Всех их доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП,
Ранее NEWS.ru писал, что певица Рита Дакота попала в аварию с автобусом, когда ехала на такси в салон красоты. По словам исполнительницы, она даже не поняла, что случилось, только почувствовала боль в спине и шее.
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