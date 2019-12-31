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Певица Рита Дакота попала в аварию с автобусом, когда ехала на такси в салон красоты. По словам исполнительницы, она даже не поняла, что случилось, только почувствовала боль в спине и шее.

Авария не поменяла планов певицы: она доехала в салон, где сделала маникюр и подкрасила волосы. Полученные ею травмы оказались несерьёзными, сообщает StarHit.

Певица также рассказала изданию, что её отец впервые поедет один в отпуск на реабилитацию. Он долго лечился от алкогольной зависимости. Новый год он встретит в Минске, певица сообщила, что её отец ко всему прочему нашёл работу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Рита Дакота на странице в соцсети рассказала, что на двух её концертах подряд зрители падали в обморок. Она добавила, что инциденты происходили во время исполнения одной и той же песни.