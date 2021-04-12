Российский психолог из мести пыталась довести до суицида подростка-инвалида

https://static.news.ru/photo/fed0829e-9b81-11eb-846c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В поселке Кичкилейка Пензенской области психолог регионального реабилитационного центра для детей-инвалидов попыталась довести до самоубийства подростка из центра. Женщине не понравилось, как девочка вела себя на её занятиях — якобы с неуважением, пишет Telegram-канал Baza.

После начала расследования выяснилось, что одним из эпизодов, которые подтолкнули 15-летнюю девочку к самоубийству, стала ситуация с рвотой. Подростка якобы вырвало на кровать, после чего дети начали издеваться над ней с чьей-то подачи.

Как оказалось, травлю ребёнку устроила 47-летний психолог Виктория Малявина. По мнению женщины, подросток не оказала ей должного уважения — во время своих сессий Малявина рассуждала о тёмных силах и негативной энергетике, а девочка не воспринимала это всерьёз.

Не уточняется, где именно Малявина получила свой диплом психолога. На текущий день в России не известен ни один вуз, где в рамках обучения этой профессии затрагиваются также и аспекты эзотерики.

Как бы то ни было, а Малявина решилась на месть. Уже позже при допросе она призналась, что сама вызвала у себя рвоту на кровать, а всю вину свалила на девочку. На женщину завели уголовное дело.

Впрочем, не исключено, что рвота — самая естественная реакция на Викторию. Даже у неё самой, — подчёркивается в сообщении Telegram-канала.

Ранее NEWS.ru писал, что в соцсетях появилось видео, на котором две школьницы избивают девочку. Даже когда та падает на колени, хулиганки продолжают наносить ей удары ногами по лицу и затылку. Правоохранительные органы организовали проверку случившегося.