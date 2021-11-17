Топ-менеджер «Мособлгаза» скончался от отравления после отдыха в Египте

Заместитель генерального директора «Мособлгаза» Кирилл Егоров умер от отравления в Подмосковье. На месте ЧП нашли бутылки из-под алкоголя и пельмени. Настоящая причина отравления на данный момент неизвестна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На днях 34-летний Егоров вернулся из Египта. Там он отдыхал с двумя детьми и женой, которая является сотрудницей фармакологической компании. 17 ноября всю семью нашли дома, в деревне Вахромеево, в бессознательном состоянии.

Женщину и шестилетних детей госпитализировали. Егорова спасти не удалось. Чем именно отравилась семья, сейчас выясняют следователи. На месте инцидента были найдены две пустые бутылки из-под вермута и виски, а также две пачки пельменей.

Ранее сообщалось, что балерина Большого театра Мариана Гомес госпитализирована в Москве. Источник в правоохранительных органах заявил, что в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что его знакомая употребила неизвестные препараты. Полицейские начали проверку.

Как дополнил источник, в ночь на 17 ноября в отделение полиции Пресненского района поступила информация о том, что женщина приняла неизвестные препараты. Приехавший наряд установил личность пострадавшей. Ей оказалась 34-летняя уроженка Бразилии Мариана Гомес, которая работает балериной в Большом театре. Полицейские вызвали медиков, которые госпитализировали Гомес.