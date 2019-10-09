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Мужчина лишился 30 тысяч евро в ресторане на Пушкинской площади в Москве. Деньги лежали в сумке, которую украли неизвестные. На месте происшествия работают оперативники.

Материальный ущерб составил 2 миллиона 134 тысячи рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по столице. Ранее, как...