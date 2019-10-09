Фото: Сергей Булкин/News.ru

В подмосковном Жуковском сотрудника правоохранительных органов уволили из-за обвинений в сексуальной связи с 13-летней школьницей.

Полицейский уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Он понесёт наказание в соответствии с законодательством, — сообщила телеканалу «360» начальник пресс-службы МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее News.ru писал, что в Москве задержали сотрудника правоохранительных органов, который, по версии следствия, совратил 15-летнюю девочку. В случае подтверждения виновности ему грозит до четырёх лет лишения свободы. В отношении стража порядка возбуждено уголовное дело по ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

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