https://static.news.ru/photo/10ab80c8-eab6-11e9-8e65-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
В подмосковном Жуковском сотрудника правоохранительных органов уволили из-за обвинений в сексуальной связи с 13-летней школьницей.
Полицейский уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Он понесёт наказание в соответствии с законодательством, — сообщила телеканалу «360» начальник пресс-службы МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее News.ru писал, что в Москве задержали сотрудника правоохранительных органов, который, по версии следствия, совратил 15-летнюю девочку. В случае подтверждения виновности ему грозит до четырёх лет лишения свободы. В отношении стража порядка возбуждено уголовное дело по ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».