https://static.news.ru/photo/3ca15946-5f64-11ea-a5fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге спасатели полностью потушили пожар в трёх ангарах с досками. На ликвидацию возгорания ушло около 12 часов.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по городу, пожар произошёл на территории Петродворцового района. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске. Там два человека, в том числе ребёнок, пострадали, а ещё двое погибли. Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Силовики задержали мужчину, который принёс газовый баллон, ставший причиной взрыва. Мужчина является родственником погибших людей.