https://static.news.ru/photo/95398100-6fef-11ea-82d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики задержали мужчину, который принёс газовый баллон, ставший причиной взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске. Мужчина являлся родственником погибших людей.

Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает ТАСС.

В этой квартире в этот вечер была бабушка с детьми, она, по моей информации, вышла проводить подругу, и в это время случилось это событие, — отметил глава региона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске. Там два человека, в том числе ребёнок, пострадали, а ещё двое погибли. Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).