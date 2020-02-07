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Истребитель Военно-воздушных сил Пакистана потерпел крушение близ города Шоркот в провинции Пенджаб. Инцидент произошёл во время тренировочного полёта.

Как заявил пресс-секретарь ВВС страны, пилоту «Миража» удалось катапультироваться, он не пострадал.

Расследованием причин крушения займётся специальная комиссия, уточняет Dawn.

В начале января на севере Пакистана рухнул истребитель F-7PG, выполнявший тренировочный полёт. В результате ЧП погибли оба пилота воздушного судна, писал NEWS.ru.

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