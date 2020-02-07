https://static.news.ru/photo/2de9b9ae-4991-11ea-91bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: 7ru7h/twitter.com

Истребитель Военно-воздушных сил Пакистана потерпел крушение близ города Шоркот в провинции Пенджаб. Инцидент произошёл во время тренировочного полёта.

Как заявил пресс-секретарь ВВС страны, пилоту «Миража» удалось катапультироваться, он не пострадал.

Pakistan Air Force Mirage aircraft on routine training mission has crashed near Shorkot; no loss of life or property reported. #Pakistan pic.twitter.com/RP9J50S0wW — ANI (@ANI) February 7, 2020

Расследованием причин крушения займётся специальная комиссия, уточняет Dawn.

В начале января на севере Пакистана рухнул истребитель F-7PG, выполнявший тренировочный полёт. В результате ЧП погибли оба пилота воздушного судна, писал NEWS.ru.