Истребитель Военно-воздушных сил Пакистана потерпел крушение близ города Шоркот в провинции Пенджаб. Инцидент произошёл во время тренировочного полёта.
Как заявил пресс-секретарь ВВС страны, пилоту «Миража» удалось катапультироваться, он не пострадал.
Pakistan Air Force Mirage aircraft on routine training mission has crashed near Shorkot; no loss of life or property reported.— ANI (@ANI)
#Pakistan pic.twitter.com/RP9J50S0wW February 7, 2020
Расследованием причин крушения займётся специальная комиссия,
В начале января на севере Пакистана рухнул истребитель F-7PG, выполнявший тренировочный полёт. В результате ЧП погибли оба пилота воздушного судна, писал NEWS.ru.
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