В пакистанской провинции Пенджаб истребитель F-7PG военно-воздушных сил страны потерпел крушение. В результате ЧП погибли два пилота.
Инцидент произошёл в округе Мианвали, где находится база ВВС Пакистана. Воздушное судно выполняло тренировочный полёт. Специальная комиссия при Министерстве обороны займётся расследованием случившегося,
Ранее NEWS.ru писал о крушении истребителя МиГ-29 в Словакии. Пилоту удалось выжить. После инцидента полёты истребителей были временно приостановлены.
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