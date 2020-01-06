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В Московской области задержан 23-летний мужчина по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошёл в подмосковном Пущино. Задержанный Илья Дрёмин рассказал, что затащил девочку в поле и попытался задушить её. По его словам, школьница была вооружена кухонным молотком,...