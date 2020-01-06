Истребитель F-7PG ВВС Пакистана Истребитель F-7PG ВВС Пакистана Фото: pac.org.pk

В пакистанской провинции Пенджаб истребитель F-7PG военно-воздушных сил страны потерпел крушение. В результате ЧП погибли два пилота.

Инцидент произошёл в округе Мианвали, где находится база ВВС Пакистана. Воздушное судно выполняло тренировочный полёт. Специальная комиссия при Министерстве обороны займётся расследованием случившегося, сообщает телеканал Geo TV.

Ранее NEWS.ru писал о крушении истребителя МиГ-29 в Словакии. Пилоту удалось выжить. После инцидента полёты истребителей были временно приостановлены.

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