В Баку сообщили о гибели четверых человек при подрыве мины в Карабахе

https://static.news.ru/photo/47cd9232-317b-11eb-9c35-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

В Физулинском районе Азербайджана на территориях, которые перешли под контроль Баку по итогам нагорнокарабахского конфликта, подорвался автомобиль. В результате взрыва четыре человека погибли.

Генпрокуратура Азербайджана отмечает, что автомобиль подорвался на противотанковой мине. Все погибшие являются гражданами Азербайджана.

Двадцать восьмого ноября в 15:20 (14:20 мск. — NEWS.ru) граждане Азербайджанской Республики Гаджиев Шакир Магеррам оглу, Гаджиев Фирудин Магеррам оглу, Гусейнов Зульфюгар Адыширин оглу и Адильзаде Зибейда Шакир гызы погибли на территории освобождённого от оккупации села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, по предварительной версии, подорвавшись на противотанковой мине в автомобиле марки Toyota (90-BL-558), — сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В том числе, территории Физулинского района, находившиеся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, перешли под контроль Баку.

В рамках договорённостей между странами в Нагорном Карабахе дислоцированы около двух тысяч российских миротворцев. Также Россия направляла в регион группы спасателей для помощи местному населению.

Как писал NEWS.ru, госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан считает, что неурегулированные в трёхстороннем заявлении от 9 ноября вопросы должны быть решены в рамках Минской группы ОБСЕ.