В МВД назвали возможную причину крупного пожара в Екатеринбурге

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Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых назвал возможную причину пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, в результате которого погибли восемь человек.

По его словам, полицейские установили личности семи из восьми погибших. Среди них женщина 1982 года рождения и её семилетняя летняя дочь, женщина 1967 года рождения и её сожитель 1978 года рождения, а также хозяйка квартиры, где началось возгорание, 1976 года рождения, её сожитель 1982 года рождения и два их гостя. Личность одного из них установлена, а второго лишь предварительно, так как огонь сильно повредил его тело.

Семнадцатилетний сын хозяйки квартиры, где произошло ЧП, доставлен с места происшествия в ДКБ № 9, где врачи ему оказывают необходимую помощь. Сотрудники полиции его опросили, — сообщил Горелых.

Юноша рассказал, что свет в их квартире отсутствовал из-за долга, размер которого составляет около 300 тысяч рублей, поэтому они использовали свечи и другие опасные предметы.

Это и могло послужить возможной причиной такой страшной трагедии, — отметил представитель МВД.

Он также уточнил, что хозяйка квартиры, которая была разнорабочей в столовой, и её сожитель уже привлекались к административной ответственности, в частности, мужчина — за неоднократное употребление спиртных напитков в общественных местах, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что причиной смерти восьми человек при пожаре в жилом доме стало отравление угарным газом.

Пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге по адресу улица Рассветная, 7. В огне погибли семеро взрослых и семилетняя девочка. Одна из погибших пару часов публиковала посты в Twitter, прося хоть кого-нибудь прийти на помощь.