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В Москве взорвалась электроподстанция. Инцидент произошёл на юге столицы. Об этом пишет «112».

Очевидцы сняли на видео возгорание. Как видно на опубликованных кадрах, огнём охвачена немалая площадь. Уточняется, что общая площадь возгорания составляет 60 «квадратов».

Информация о пострадавших пока не уточняется. На месте работают сотрудники оперативных служб. Другие подробности инцидента также пока неизвестны.

Ранее взрыв произошёл на территории сгоревшего в августе склада инженерных боеприпасов в Жамбылской области в Казахстане. По предварительным данным, взорвался неустановленный предмет, пострадавших и погибших нет.