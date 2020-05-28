В Москве трёх детей нашли в квартире с мёртвой матерью

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Гагаринская межрайонная прокуратура проводит проверку после обнаружения в одной из квартир столицы трёх несовершеннолетних детей с мёртвой матерью.

Следователи дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики. В настоящее время ведётся поиск родственников детей. Младшему ребёнку 11 месяцев, дети госпитализированы.

NEWS.ru писал, что в Москве злоумышленник поджёг бывшую возлюбленную. Предположительно, мотивом стала ревность. Нападавший скрылся на своей машине, но его задержали. Девушка находится в реанимации, у неё диагностированы ожоги почти половины тела.

Ранее с территории посёлка Мосрентген в Новой Москве госпитализировали троих человек с ножевыми ранениями. Все пострадавшие были безработными.