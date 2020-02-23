https://static.news.ru/photo/0c267e58-5632-11ea-871c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель такси ограбил в Замоскворечье женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Он отнял у гражданки Белоруссии паспорт и деньги, а затем сбил пострадавшую.

Она обратилась за помощью в правоохранительные органы, но не смогла сообщить точную информацию из-за сильного опьянения. На данный момент её осматривают медики. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал о таксисте из Санкт-Петербурга, который изнасиловал и ограбил девушку-инвалида.