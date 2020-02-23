Водитель такси ограбил в Замоскворечье женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Он отнял у гражданки Белоруссии паспорт и деньги, а затем сбил пострадавшую.
Она обратилась за помощью в правоохранительные органы, но не смогла сообщить точную информацию из-за сильного опьянения. На данный момент её осматривают медики. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела,
Ранее NEWS.ru писал о таксисте из Санкт-Петербурга, который изнасиловал и ограбил девушку-инвалида.
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