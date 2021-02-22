В Москве такси врезалось в отбойник

https://static.news.ru/photo/d9d666ce-75ad-11eb-a86a-96000091f725_660.jpg Фото: DtOperativno/t.me

На востоке Москвы водитель такси въехал в отбойник. По предварительным данным, есть пострадавший.

ДТП произошло на улице Сталеваров, 56. В настоящее время на месте работают оперативные службы, движение транспорта не затруднено. Об этом сообщает Telegram-канал столичного дептранса.

Ранее при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Кызыле (Республика Тыва) пострадали 18 человек, в том числе 13 детей. Сообщение о ДТП поступило приблизительно в 14:00 (10:00 мск) 22 февраля. Инцидент произошёл в СНТ-6. Пассажирский автобус на 26 мест, следовавший маршрутом № 13, столкнулся с машиной Toyota Ipsum, в которой было три человека. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легкового авто. МВД республики Тыва начало проверку по факту ДТП, писал NEWS.ru.