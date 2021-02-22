13 детей пострадали в ДТП в Кызыле

Легковая машина и автобус столкнулись в Кызыле (Республика Тыва).
В результате аварии пострадали 18 человек,
Сообщение о ДТП поступило приблизительно в 14:00 (10:00 мск). Инцидент произошёл в СНТ-6. Пассажирский автобус на 26 мест, следовавший маршрутом № 13, столкнулся с машиной Toyota Ipsum, в которой было три человека. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легкового авто. МВД республики Тыва начало проверку по факту ДТП.
Как писал NEWS.ru, грузовой автомобиль протаранил кафе в Воронежской области. Тяжёлая машина снесла стену и в буквальном смысле въехала в помещение. Инцидент произошёл 21 февраля в посёлке Большой Самовец Эртильского района. Видеозапись необычного ДТП попала на камеры видеонаблюдения, запись появилась в социальных сетях. В аварии участвовал грузовик MAN с прицепом. В момент происшествия внутри находились несколько посетителей и персонал. Протаранив стену, автомобиль снёс столик, за которым сидели трое мужчин.