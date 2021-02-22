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Происшествия

13 детей пострадали в ДТП в Кызыле

14:32, 22 февраля 2021
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Тыва

Легковая машина и автобус столкнулись в Кызыле (Республика Тыва).

В результате аварии пострадали 18 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД. По данным собеседника агентства, в больницы доставлены два человека из легкового автомобиля, а также 13 детей и трое взрослых из автобуса. Также сообщалось о 17 пострадавших, включая 12 детей.

Сообщение о ДТП поступило приблизительно в 14:00 (10:00 мск). Инцидент произошёл в СНТ-6. Пассажирский автобус на 26 мест, следовавший маршрутом № 13, столкнулся с машиной Toyota Ipsum, в которой было три человека. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легкового авто. МВД республики Тыва начало проверку по факту ДТП.

Как писал NEWS.ru, грузовой автомобиль протаранил кафе в Воронежской области. Тяжёлая машина снесла стену и в буквальном смысле въехала в помещение. Инцидент произошёл 21 февраля в посёлке Большой Самовец Эртильского района. Видеозапись необычного ДТП попала на камеры видеонаблюдения, запись появилась в социальных сетях. В аварии участвовал грузовик MAN с прицепом. В момент происшествия внутри находились несколько посетителей и персонал. Протаранив стену, автомобиль снёс столик, за которым сидели трое мужчин.

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