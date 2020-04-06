В Москве родители забыли младенца у подъезда

Младенца в коляске забыли на ночь у подъезда жилого дома в Москве. Причиной стал алкоголь, который родители малыша принимали в чрезмерных количествах.
Завёрнутого в куртку плачущего ребёнка нашёл сосед, он вызвал полицию,
Вскоре полицейские установили личность матери, ею оказалась женщина, которая снимала квартиру в этом же подъезде. В доме она проживает с трёхлетним сыном, сожителем и их совместным ребёнком, которому чуть больше месяца.
Именно мужчина накануне вечером взял ответственность за сына. После застолья он отправился погулять с малышом, но домой не вернулся. Теперь его ищут.
Ребёнка осмотрели медики, госпитализация ему не потребовалась. Мальчик передан матери. Информация об инциденте передана в органы опеки и попечительства, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. В отношении родителей возбуждено административное дело.
Ранее, как писал NEWS.ru, в одном из столичных хостелов были обнаружены дети, ранее сбежавшие из дома.
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