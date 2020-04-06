В Москве родители забыли младенца у подъезда

https://static.news.ru/photo/afe44672-7808-11ea-a455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Младенца в коляске забыли на ночь у подъезда жилого дома в Москве. Причиной стал алкоголь, который родители малыша принимали в чрезмерных количествах.

Завёрнутого в куртку плачущего ребёнка нашёл сосед, он вызвал полицию, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Вскоре полицейские установили личность матери, ею оказалась женщина, которая снимала квартиру в этом же подъезде. В доме она проживает с трёхлетним сыном, сожителем и их совместным ребёнком, которому чуть больше месяца.

Именно мужчина накануне вечером взял ответственность за сына. После застолья он отправился погулять с малышом, но домой не вернулся. Теперь его ищут.

Ребёнка осмотрели медики, госпитализация ему не потребовалась. Мальчик передан матери. Информация об инциденте передана в органы опеки и попечительства, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. В отношении родителей возбуждено административное дело.

Ранее, как писал NEWS.ru, в одном из столичных хостелов были обнаружены дети, ранее сбежавшие из дома.