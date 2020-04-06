В Москве ограбили дом отставного генерала МВД

https://static.news.ru/photo/a4f4f89a-781e-11ea-865e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные злоумышленники ограбили дом бывшего первого замначальника столичного главка МВД по борьбе с организованной преступностью Анатолия Петухова. Инцидент произошёл на Юровской улице в конце прошлой недели.

Отставного генерала в этот момент не было. Отсутствовала и его мать, которую днём ранее доставили в больницу. Вероятно, этим и воспользовались воры, передаёт РЕН ТВ.

Из четырёхэтажного таунхауса были украдены ювелирные изделия, общая стоимость которых оценивается в 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге, как писал NEWS.ru, был арестован журналист, который, как полагает следствие, вместе с подельником ограбил банк. Нападавшие использовали предметы, похожие на нож и автомат, и вынесли около полутора миллионов рублей.