В Московской области ребёнок выпил уксус и умер в реанимации

https://static.news.ru/photo/50e22108-2f1e-11eb-a1bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В больнице на территории Московской области умер двухлетний мальчик, который был госпитализирован с отравлением. К трагедии привёл тот факт, что малыш, проживавший в Ивантеевке, выпил уксус. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Подмосковью Ольга Врадий.

Она подчеркнула, что ребёнок скончался в реанимационном отделении ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская РБ». Мальчика госпитализировали с ожогом пищевода. Как отметила Врадий, следственный отдел по Сергиеву Посаду уже организовал проведение доследственной проверки.

На данный момент известно, что умерший ребёнок в день трагедии остался без присмотра. Он открыл холодильник, в котором стояла бутылка с уксусом, и сделал глоток. Затем ему вызвали докторов.

По предварительным данным эксперта, смерть ребёнка наступила в результате отравления уксусной эссенцией. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение, — цитирует Врадий РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, 22 ноября спасатели обнаружили тело четырёхлетнего ребёнка на месте пожара, который вспыхнул в многоквартирном доме в Ленинском районе Астрахани.

По словам представителя областного ГУ МЧС РФ, инцидент произошёл в одноэтажном доме барачного типа, расположенном на улице Каменоярская, 58, примерно в 15:00 (14:00 мск).