Тело четырёхлетнего ребёнка нашли на месте пожара в Астрахани

https://static.news.ru/photo/d86cdd50-2ccd-11eb-b35a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 30.mchs.gov.ru

Спасатели обнаружили тело четырёхлетнего ребёнка на месте пожара, который вспыхнул в многоквартирном доме в Ленинском районе Астрахани.

По словам представителя областного ГУ МЧС РФ, инцидент произошёл в одноэтажном доме барачного типа, расположенном на улице Каменоярская, 58, примерно в 15:00 (14:00 мск).

В настоящее время пожар ликвидирован, — уточнил он в комментарии для РИА Новости.

Площадь пожара составила 200 кв. м. В тушении принимали участие 27 человек личного состава и пять единиц техники. Справиться с огнём удалось в 16:33 (15:33 мск). В настоящее время устанавливается причина произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что пожар у станции метро «Нагатинская» в Москве локализован. Возгорание произошло в промзоне в Южном административном округе. Пожару присвоен второй уровень сложности. Отмечается, что он локализован на площади 300 кв. м.