https://static.news.ru/photo/cca00dbc-3205-11ea-b992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из возможных причин крушения самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране авиаперевозчик исключил версию, связанную с ошибкой экипажа. Об этом заявил вице-президент МАУ по полётной работе Игорь Сосновский.

По его словам, самолёту удалось набрать 2 тыс. 400 м высоты, передаёт «Интерфакс-Украина».

Мы просто не предполагаем ошибку экипажа. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с пилотами, — сказал Сосновский.

Он рассказал, что рейс пилотировали командир экипажа Владимир Японенко, инструктор Алексей Наумкин и второй пилот Сергей Хоменко. На рейсе также работали шесть бортпроводников. По словам Сосновского, все они отдыхали в отеле перед вылетом.

Boeing 737, принадлежащий «Международным авиалиниям Украины», перестал выходить на связь через две минуты после взлёта 8 января. Самолёт, на борту которого, по данным МАУ, находились 176 человек, рухнул в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Все они погибли. При этом технический директор авиакомпании подтвердил, что самолёт был исправен и к нему не было нареканий со стороны экипажа.

Ранее посольство Украины в Иране исправило информацию о крушении самолёта под Тегераном. На сайте дипмиссии исчезла информация об исключении версии теракта, писал NEWS.ru.