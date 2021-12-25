В массовом ДТП в Башкирии погиб один человек и пять пострадали

После автоаварии с 22 автомобилями на трассе в Башкирии в больницу доставили пять пострадавших. Один человек находится в тяжёлом состоянии. Ещё четверо — в средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики. Ранее стало известно, что в данной автоаварии на 49-м км автодороги Уфа — Оренбург погиб один человек.

На данный момент один человек в тяжёлой степени тяжести, четверо — средней тяжести, идёт диагностический процесс, — сообщает пресс-служба.

По уточнённым данным ГИБДД Башкортостана, в автоаварии на 49-м км автодороги Уфа — Оренбург, участвовало 22 машины. На данный момент движение ограничено в связи с оказанием помощи на месте происшествия.

Ранее сообщалось об одном погибшем в этом ДТП.

Кроме того, из-за сильной метели с 10:00 (время местное) 26 декабря введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на автодороге М-5 «Урал». А с 11:00 (время местное) то же ограничение действует на автодороге Уфа — Оренбург, говорится в Instagram регионального ГИБДД.

Движение для пассажирских автобусов, грузовых автомобилей, маршрутных такси, легковых такси ограничено также на участке трассы М-7 «Волга». Как сообщали в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС, более 30 грузовых и легковых автомобилей застряли на трассе М-5 в Башкирии.

Непогода также стала причиной заторов в Самарской области. Людей приходится вызволять с помощью МЧС. А правоохранители Оренбургской области вызволили из снежного плена 50 человек.