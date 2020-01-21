https://static.news.ru/photo/bb0b31c6-3c4b-11ea-a8f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Марийская аварийно-спасательная служба/vk.com

Смертельное ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика произошло в Марий Эл.

По данным управления МВД по региону, авария произошла на 47-м км дороги Йошкар-Ола — Уржум. Около 07:30 утра 21 января столкнулись машина скорой помощи и грузовик.

Водитель скорой, фельдшер и медсестра скончались на месте. Ещё один пассажир пострадал.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Ивановской области во вторник, 21 января, перевернулся школьный автобус. В результате аварии пострадали четыре человека.