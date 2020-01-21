Смертельное ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика произошло в Марий Эл.
По данным управления МВД по региону, авария произошла на 47-м км дороги Йошкар-Ола — Уржум. Около 07:30 утра 21 января столкнулись машина скорой помощи и грузовик.
Водитель скорой, фельдшер и медсестра скончались на месте. Ещё один пассажир пострадал.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Ивановской области во вторник, 21 января, перевернулся школьный автобус. В результате аварии пострадали четыре человека.
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