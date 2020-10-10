В Ленобласти школьница отравилась спиртом и впала в кому

В Ленинградской области 14-летняя девочка впала в кому в результате отравления этанолом. Полиция проводит по данному факту проверку.
Инцидент произошёл вечером 10 октября в городе Волосово. Девочка была обнаружена лежащей без сознания на проспекте Вингиссара.
В настоящее время она находится в больнице. Медики оценивают её состояние как тяжёлое,
Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье шестиклассник умер после вдыхания паров бензина. Точная причина его смерти устанавливается судмедэкспертами.
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