В Ленобласти школьница отравилась спиртом и впала в кому

https://static.news.ru/photo/292b7434-0bb5-11eb-956e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ленинградской области 14-летняя девочка впала в кому в результате отравления этанолом. Полиция проводит по данному факту проверку.

Инцидент произошёл вечером 10 октября в городе Волосово. Девочка была обнаружена лежащей без сознания на проспекте Вингиссара.

В настоящее время она находится в больнице. Медики оценивают её состояние как тяжёлое, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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