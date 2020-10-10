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Школьник в Псковской области умер, надышавшись парами бензина

16:05, 10 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученик шестого класса коррекционной школы умер, надышавшись парами бензина. Инцидент произошёл в городе Великие Луки Псковской области.

Мальчик остался с ночёвкой у друга, к ним присоединились ещё несколько сверстников. Около часа ночи подросток вдохнул пары бензина из ёмкости на улице и умер на месте. Другие дети не смогли ему помочь.

В настоящий момент судмедэксперты устанавливают точную причину смерти, передаёт Life.

Ранее, как писал NEWS.ru, 13 великолукских школьников почувствовали недомогание во время торжественной линейки. Все дети были разных возрастов и из разных классов, их отправили в больницы города. 6 октября на слабость, головокружение и потемнение в глазах пожаловался ещё один ученик этой же школы.

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