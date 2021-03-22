В Ленобласти произошло ДТП с участием двух грузовиков

https://static.news.ru/photo/15b5a4b2-8b0b-11eb-81ca-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ленинградской области столкнулись два грузовика и автомобиль Renault. В результате аварии погибли два человека и трое получили травмы.

ДТП произошло 22 марта в 04:05 на 89-м километре трассы «Сортавала» недалеко от посёлка Соловьёвка Приозёрского района. В результате столкновения водители грузовых автомобилей от полученных травм скончались, а водитель Renault и два его пассажира были госпитализированы с ранениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее три человека погибли и ещё девять пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса «Газель» Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и легкового автомобиля Renault Logan. Инцидент произошёл в Вологодской области утром 22 марта на федеральной автодороге А-114 Вологда — Новая Ладога. В легковой машине находились пять человек. Трое из них, включая одного ребёнка, погибли. Ещё двое — один взрослый и один ребёнок — пострадали, писал NEWS.ru.