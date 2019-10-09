https://static.news.ru/photo/703edfa4-ea83-11e9-a63d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Кузбассе выясняют обстоятельства падения из окна шестилетней девочки и её двухлетнего брата. По данным следствия, дети остались одни после того, как их родители ушли в магазин.

По неизвестным пока причинам они открыли окно и выбрались на балкон, откуда потом и упали на землю. По предварительным данным, они заигрались и перевалились через перила. Очевидцы вызвали скорую помощь. Детей экстренно доставили в больницу, медики диагностировали у них травмы средней степени тяжести, отмечает радиостанция « Говорит Москва ».

Ранее News.ru писал, что заместитель гендиректора компании «Вертолёты России» Игорь Чечиков выпал из окна своего коттеджа. Инцидент произошёл в элитном посёлке в Подмосковье в тот момент, когда мужчина пытался сфотографировать белку.