https://static.news.ru/photo/3a6b5a88-ea79-11e9-b1e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель гендиректора компании «Вертолёты России» Игорь Чечиков выпал из окна своего коттеджа. Инцидент произошёл в элитном посёлке в Подмосковье в тот момент, когда мужчина пытался сфотографировать белку.

Как сообщает Life , 43-летний Чечиков высунулся из оконного проёма с фотоаппаратом и, не удержав равновесия, упал вниз. На его крик прибежала жена, которая и вызвала скорую. С переломом основания черепа топ-менеджера доставили в реанимацию. По факту инцидента проводится проверка. По предварительным данным, мужчина в момент произошедшего был пьян.

Ранее News.ru писал, что в Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна девятого этажа дома. Перед ЧП 30-летний мужчина написал предсмертную записку, в которой возложил вину на жену. Кроме того, он обвинил тёщу в том, что она помогла разрушить жизнь дочери.