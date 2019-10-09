Заместитель гендиректора компании «Вертолёты России» Игорь Чечиков выпал из окна своего коттеджа. Инцидент произошёл в элитном посёлке в Подмосковье в тот момент, когда мужчина пытался сфотографировать белку.
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Ранее News.ru писал, что в Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна девятого этажа дома. Перед ЧП 30-летний мужчина написал предсмертную записку, в которой возложил вину на жену. Кроме того, он обвинил тёщу в том, что она помогла разрушить жизнь дочери.
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