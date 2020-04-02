В Крыму задержали двух человек, пытавшихся примкнуть к террористам в Сирии

https://static.news.ru/photo/a199723a-74bc-11ea-b0cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух уроженцев Средней Азии, которых подозревают в исповедании «идей радикального ислама». Мужчины 1997 и 1999 годов рождения планировали уехать в Сирию, чтобы воевать в рядах международной террористической организации.

Подозреваемые заранее приобрели камуфляжную форму, лекарства, заказали такси по маршруту Симферополь — Краснодар, купили билеты на автобус из Краснодара в Тбилиси и авиабилеты в Стамбул, — говорится в сообщении регионального ФСБ.

Против них возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к совершению преступления» и «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической». Задержанных арестовали на два месяца.

Как писал NEWS.ru, в Краснодаре предотвращён теракт. По данным Федеральной службы безопасности, силовики задержали 27-летнего молодого человека, у которого было найдено самодельное взрывное устройство. Бомбу нашли в автомобиле злоумышленника. Предположительно, он поддерживал связь с находящимися за рубежом членами международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Переписка с ними была обнаружена у него в смартфоне.