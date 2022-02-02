В Красноярске в школах вновь отменили уроки из-за сообщений о минировании

В ряде школ Красноярска отменили занятия в первую смену в связи с новым поступлением сообщений о минированиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Руководство учебных заведений вынуждено было перевести школьников на дистанционное обучение в этот день. Правоохранители комментировать ситуацию отказались.

Сообщения о минированиях, — пояснил собеседник агентства, называя причины отмены занятий.

Как рассказали в одной из школ Красноярска, «сегодня вся первая смена учится дистанционно в связи с поступившим сообщением о минировании».

В городском управлении образования также подтвердили информацию о переносе занятий в первую смену в онлайн, не указав причины.

Причины необходимо уточнять у правоохранителей, — сообщил представитель управления.

При этом в региональном главке МВД информацию комментировать отказались.

Ранее волна сообщений о минированиях началась в Красноярске 13 января, в этот день было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи работников школ. 14 и 17 января эвакуация проводилась ещё в нескольких школах. 18 января потребовалась эвакуация 122 школ, позже проверку сообщений о минировании проходили детсады. После чего все образовательные учреждения города были взяты силовиками под круглосуточную охрану.

Впоследствии в Красноярске были задержаны двое учеников 11-х классов, подозреваемые в рассылке сообщений о минировании ряда объектов. Школьники также направляли аналогичные сообщения по электронной почте и в ряд других регионов страны. Со слов подростков, они делали это ради шутки. При этом оба юноши из благополучных семей, проблем с обучением у них не было, один из молодых людей — отличник.