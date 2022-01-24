Опубликованы кадры задержания подозреваемых в угрозах школам Красноярска

Следственный комитет РФ опубликовал видео, снятое в момент задержания двух 17-летних школьников, подозреваемых в рассылке ложных сообщений о минировании учебных заведений Красноярска. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и иных лиц, причастных к преступлению.

По данным следствия, один из подозреваемых, 17-летний житель Красноярска, вместе с неустановленными лицами направил заведомо ложное сообщение о минировании в школу в декабре 2021 года. Таким образом он хотел сорвать контрольную работу. Сообщения были разосланы и в другие учреждения города.

В дальнейшем, действуя по аналогичной схеме, в период с 13 по 19 января 2022 года подозреваемые продолжили преступную деятельность, направляя ложную информацию об актах терроризма в школах, детских садах и иных учреждениях города Красноярска и Красноярского края, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что у задержанных изъяты сотовые телефоны и компьютеры, а сами они заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что подростки пробудут под арестом до 23 февраля. Как заявил источник РИА Новости, оба юноши из благополучных семей, проблем с обучением у них не было, один из молодых людей — отличник.

Волна сообщений о «минированиях» началась в Красноярске 13 января, в этот день было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи работников школ. 14 и 17 января эвакуация проводилась ещё в нескольких школах. 18 января потребовалась эвакуация 122 школ, позже проверку сообщений о минировании проходили детсады. После чего все образовательные учреждения города были взяты силовиками под круглосуточную охрану.