В Китае стая медведей растерзала сотрудника зоопарка при посетителях

https://static.news.ru/photo/0928133e-1215-11eb-a2af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медведи на глазах у посетителей растерзали сотрудника зоопарка в китайском городе Шанхай.

По данным Global Times, инцидент произошёл 17 октября в так называемой «дикой зоне» — там животные обитают в максимально приближенных к естественной среде условиях.

Так, пассажиры туристического автобуса, курсирующего по Shanghai Wildlife Park, увидели, как стая медведей побежала за сотрудником парка и затем набросилась на него. Работавший поблизости водитель экскаватора хотел прогнать агрессивных животных, однако у него ничего не получилось.

По факту инцидента проводится проверка. Пресс-служба парка выразила соболезнования семье погибшего. В настоящее время «дикая зона» временно закрыта.

Ранее NEWS.ru писал, что в одном из коттеджных посёлков Истринского городского округа Московской области рысь напала на девочку, которая гуляла с собакой. Сосед услышал крики школьницы и помог отогнать животное.

Дикая кошка сначала напала на собаку, а затем набросилась и на ребёнка. Родители девочки рассказали, что животное прокусило пострадавшей руку.