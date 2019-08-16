https://static.news.ru/photo/1af4b98e-c0fc-11e9-90b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Облздрав Уральск/facebook

Жительница Казахстана 29-летняя Лилия Коновалова стала мамой двоих детей, родившихся с разницей в 2,5 месяца. Уникальный случай произошёл в перинатальном центре города Уральска.

По статистике, в таких случаях шансы на рождение живого ребенка равны 1 на 50 миллионов. Но благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей всё хорошо, — говорится на странице Минздрава республики в Facebook .

Как пояснили в ведомстве, изначально в утробе матери было двое детей. Дочь Лилии родилась недоношенной на сроке 25 недель, а вот сын появился на свет чуть позже, спустя два месяца и 16 дней. Столь необычные роды объясняются анатомической особенностью организма женщины, а именно двойной маткой.

Ранее News.ru писал, что московская школьница узнала о беременности во время родов. Девушка обратилась в больницу из-за сильных болей в области живота и появления лишнего веса. Медики установили, что она находится на девятом месяце беременности. Пациентка была шокирована новостью, однако врачи смогли её успокоить. Роды прошли нормально, новорождённый здоров и чувствует себя хорошо.