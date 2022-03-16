В Калининграде пропала 13-летняя школьница

Управление МВД по Калининградской области сообщило о поисках 13-летней школьницы в Калининграде. Девочка ушла из дома 12 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным полиции, это происходит уже не в первый раз.

Ранее несовершеннолетняя неоднократно уходила из дома. Сообщение о том, что шестиклассница несколько дней не посещает занятия поступило в полицию из школы. <...> Сейчас ориентировка на ее розыск разослана всем патрульным нарядам, — сообщили в полицейском ведомстве.

По словам матери девочки, в последний раз её дочь видели гуляющей у дома 13 марта.

На женщину также составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего главврача Обуховской больницы Вадима Евдокимова обнаружили в реке Клязьме недалеко от его дома в Московской области. Предположительно, причиной смерти могло стать самоубийство из-за проблем на работе. 59-летний мужчина ушёл из дома утром 6 февраля и не вернулся.

В свою очередь, в Ставропольском крае обнаружили мальчика 12 лет, которого объявили с розыск в связи с его пропажей. Было известно, что мальчик в станице Георгиевской вышел из дома вечером 9 января и перестал выходить на связь. О факте обнаружения пропавшего ребёнка сообщили в СУ СК РФ по Ставропольскому краю.