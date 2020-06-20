В Иране два забытых в машине ребёнка погибли от жары

Двое маленьких детей умерли от жары и удушья в городе Керманшах на западе Ирана после того, как родители оставили их запертыми в автомобиле более чем на два часа.
Четырёхлетний мальчик и трёхлетняя девочка, которые являлись двоюродными братом и сестрой, остались без присмотра родителей в автомобиле марки Samand. Из-за палящего солнца машина сильно нагрелась. Дети захотели выйти, но дверь оказалась заперта.
По словам полковника половник Мохаммада Реза Амуи, на которого
Ранее два ребёнка умерли от жары в салоне закрытой машины в Австралии. Девочек одного года и двух лет обнаружила их мать. При каких обстоятельствах дети были оставлены в автомобиле, не сообщается. Женщина отвезла дочерей домой в надежде их охладить, но было уже поздно.
Трагедия произошла недалеко от Брисбена. Температура в тот день на улице достигала 31 градуса, при этом внутри машины она могла быть на 30 градусов выше, писал NEWS.ru.
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