В Иране два забытых в машине ребёнка погибли от жары

https://static.news.ru/photo/a3ebad58-b2fd-11ea-8d45-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Двое маленьких детей умерли от жары и удушья в городе Керманшах на западе Ирана после того, как родители оставили их запертыми в автомобиле более чем на два часа.

Четырёхлетний мальчик и трёхлетняя девочка, которые являлись двоюродными братом и сестрой, остались без присмотра родителей в автомобиле марки Samand. Из-за палящего солнца машина сильно нагрелась. Дети захотели выйти, но дверь оказалась заперта.

По словам полковника половник Мохаммада Реза Амуи, на которого ссылается телерадиокомпания IRIB, родители обнаружили отсутствие детей только через два часа. Позднее они нашли их бездыханными в машине. Малышей госпитализировали, но медикам спасти пациентов не удалось.

Ранее два ребёнка умерли от жары в салоне закрытой машины в Австралии. Девочек одного года и двух лет обнаружила их мать. При каких обстоятельствах дети были оставлены в автомобиле, не сообщается. Женщина отвезла дочерей домой в надежде их охладить, но было уже поздно.

Трагедия произошла недалеко от Брисбена. Температура в тот день на улице достигала 31 градуса, при этом внутри машины она могла быть на 30 градусов выше, писал NEWS.ru.