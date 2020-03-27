https://static.news.ru/photo/e0986ac4-700f-11ea-93d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о драке школьниц в Ханты-Мансийске.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, инцидент произошёл 24 марта. Личности всех участников потасовки установлены. Собранные после проверки материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

О драке стало известно благодаря видео, размещённому в соцсетях. Позднее оно было удалено администрацией сообщества, передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что следуправление СКР по Приморскому краю организовало проверку по факту избиения учащейся одной из школ Владивостока. Драка произошла между двумя 14-летними одноклассницами, одна из которых состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.