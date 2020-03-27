Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о драке школьниц в Ханты-Мансийске.
По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, инцидент произошёл 24 марта. Личности всех участников потасовки установлены. Собранные после проверки материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
О драке стало известно благодаря видео, размещённому в соцсетях. Позднее оно было удалено администрацией сообщества,
Ранее NEWS.ru писал, что следуправление СКР по Приморскому краю организовало проверку по факту избиения учащейся одной из школ Владивостока. Драка произошла между двумя 14-летними одноклассницами, одна из которых состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.
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