https://static.news.ru/photo/503fad32-66a7-11ea-947e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следуправление СКР по Приморскому краю организовало проверку по факту избиения учащейся одной из школ Владивостока.

Драка произошла между двумя 14-летними одноклассницами, одна из которых состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. СМИ об инциденте стало известно благодаря тому, что видео расправы было размещено в соцсетях. Ролик снимала подруга обидчицы по её просьбе.

Следователи проводят проверку по статье 293 УК РФ (халатность). В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства школы и деятельности органов профилактики на предмет полноты и своевременности принятия мер превентивного характера в отношении несовершеннолетних и их семей, сообщается на сайте ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, избитую школьницу направили на судебно-медицинскую экспертизу для оценки степени тяжести причинённого ей вреда. В отношении матери зачинщицы драки составлен административный протокол.