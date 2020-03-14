https://static.news.ru/photo/3a9596bc-6694-11ea-a68a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Управление МВД России по Приморскому краю/vk.com

Полицейские Владивостока начали проверку после появления в социальных сетях видео, снятого в школьной раздевалке. На нём одна ученица оскорбляет и избивает другую. При этом, как установлено обидчица заранее попросила подругу снять драку на телефон.

Избиение пытался остановить мальчик из той же школы, однако его попытки были тщетны. Проверка началась после того, как в правоохранительные органы поступило обращение отца избитой девочки, который попросил привлечь к ответственности агрессивную школьницу, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

Участники инцидента уже установлены и опрошены. Это 14-летние одноклассницы. Выяснилось, что затеявшая драку школьница состоит на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних. В отношении её матери составлен административный протокол. Избитую девочку направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы оценить степень тяжести нанесённого ей вреда.

Ранее NEWS.ru писал, что старшеклассник открыл огонь из пневматического оружия в одной из школ Амурской области. В результате ЧП ранения получили два ученика 6 и 8 классов.