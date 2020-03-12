https://static.news.ru/photo/1919a126-6456-11ea-893a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старшеклассник открыл огонь из пневматического оружия в одной из школ Амурской области. В результате ЧП ранения получили два ученика 6 и 8 классов.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В преступлении подозревается 18-летний молодой человек — учащийся данной школы, говорится на сайте регионального УМВД РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в одной из мечетей Парижа неизвестный мужчина устроил стрельбу. Известно об одном пострадавшем.

Мужчина вошёл во двор мечети и начал стрелять по людям. Один человек получил серьёзное ранение. Преступнику удалось скрыться на мотороллере. Его местонахождение неизвестно.