https://static.news.ru/photo/186cab66-69db-11eb-9368-96000091f725_660.jpg Фото: Mikhail Rogozin/Global Look Press

В горах в Чечне пропала группа из 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Чечне в горно-лесистой местности в районе села Бамут Сунженского района пропала и не выходит на связь группа из 14 человек — жителей Ачхой-Мартана, — говорится в сообщении.

Уточняется, что люди ушли в горы утром в воскресенье, 7 февраля. Они отправились на сбор черемши.

Как отмечает источник, на месте работают спасатели, в том числе кинологический расчёт. Одна из сложностей заключается в том, что в местности, где пропали люди, нет сотовой связи.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате схода ледника и последовавшего за ним наводнения не менее 14 человек погибли в северном индийском штате Уттаракханд. Ещё около 170 человек числятся пропавшими без вести.

Ледник сошёл в воскресенье утром в районе реки Дхаулиганги. К спасательной операции подключены бригады Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели.