Не менее 14 человек погибли при сходе ледника в Индии

В результате схода ледника и последовавшего за ним наводнения не менее 14 человек погибли в северном индийском штате Уттаракханд. Ещё около 170 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Ледник сошёл в воскресенье утром в районе реки Дхаулиганги. К спасательной операции подключены бригады Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели.
По имеющимся данным, 30 человек
Также сообщается, что удалось спасти 12 человек, оказавшихся в ловушке в недостроенном туннеле.
Сход ледника привёл к разрушению строившейся плотины электростанции.
Ране NEWS.ru сообщал, что лавина накрыла четыре домика на горнолыжном курорте под Красноярском, под снегом оказались четыре человека, включая двоих детей.