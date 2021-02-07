Не менее 14 человек погибли при сходе ледника в Индии

https://static.news.ru/photo/be01b602-69cc-11eb-bd71-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Кадр из видео/ShivAroor/twitter.com

В результате схода ледника и последовавшего за ним наводнения не менее 14 человек погибли в северном индийском штате Уттаракханд. Ещё около 170 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Ледник сошёл в воскресенье утром в районе реки Дхаулиганги. К спасательной операции подключены бригады Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели.

По имеющимся данным, 30 человек зажаты в туннеле длиной около 2,5 километра. Спасатели работали всю ночь, но пока до людей добраться не удалось.

Также сообщается, что удалось спасти 12 человек, оказавшихся в ловушке в недостроенном туннеле.

Сход ледника привёл к разрушению строившейся плотины электростанции.

Ране NEWS.ru сообщал, что лавина накрыла четыре домика на горнолыжном курорте под Красноярском, под снегом оказались четыре человека, включая двоих детей.