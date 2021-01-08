Горнолыжную базу в Красноярском крае накрыла снежная лавина

https://static.news.ru/photo/5f33ac90-51e7-11eb-9b99-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Лавина накрыла четыре домика на горнолыжном курорте под Красноярском, под снегом — четыре человека, включая двоих детей.

В Норильске в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» произошёл сход снежной массы, засыпало четыре домика. В одном из домов возможно нахождение четверых человек, в том числе двоих детей, — цитирует «Интерфакс» сообщение.

На данный момент ничего нельзя сказать об объёме сошедшей лавины. При этом экстренные службы следуют к месту происшествия.

По предварительным данным, люди могли находиться только в одном из домиков, попавших под лавину в Норильске. Об этом сообщает ГУ МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что информация о ЧП поступила около 20:30 мск.

Как сообщал NEWS.ru, минимум семь человек погибли, порядка 20 числятся пропавшими без вести в результате сильных ливней, прошедших 17 декабря в бразильском штате Санта-Катарина. Согласно официальным данным, выпало свыше 120 миллиметров осадков. В результате столь обильных дождей возникли оползни и наводнения — разгул стихии зафиксирован в девяти городах региона.