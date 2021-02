Более 100 человек пропали в Индии в результате наводнения

Как сообщает India Today, ледник прорвался в районе Чамоли штата Уттаракханд и поднял уровень воды в реке Дхаулиганге. Наводнение повредило плотину и электростанцию «Ришиганга» в районе Тапована, на которой работала большая часть пропавших без вести. Также был смыт мост Джошимат — Малари. Под угрозой находятся жизни людей, живущих на берегах Дхаулиганге.

Biggest story at this time: Terrifying images of glacier break leading massive flooding in Uttarakhand’s Chamoli district. Extensive damage and devastation expected at several villages. Full coverage on @IndiaToday pic.twitter.com/rzR6ODfJ9y

Многие деревни уже эвакуированы, их жителей направили в более безопасные районы. Местные власти призвали людей не распространять ролики о прежних наводнениях, заявив, что поток вышедшей из берегов реки постепенно снижается.

Am constantly monitoring the unfortunate situation in Uttarakhand. India stands with Uttarakhand and the nation prays for everyone’s safety there. Have been continuously speaking to senior authorities and getting updates on NDRF deployment, rescue work and relief operations.